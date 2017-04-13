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Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK ответила на предложение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана отдать ее России вместо денег за газ.

Она заявила, что своими высказываниями премьер-министр напоминает упаковочную пленку с пупырышками.

«Такими высказываниями Гройсман напоминает упаковочную пленку с пупырышками. Дети, когда хотят поиграть, давят эти пупырышки, они лопаются громко. Для меня это образ Гройсмана. Это такая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается и на этом все», - сказала Тимошенко.

По ее словам, в Украине нет самостоятельного премьер-министра.

«У нас есть тень президента, премьер-министр Гройсман, который выполняет все его прихоти», - добавила политик.

Напомним, во время пресс-конференции 11 апреля Гройсман пошутил, что в случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК «Нафтогаз» по иску к российскому «Газпрому» по контракту на закупку газа, в Россию придется передать Юлию Тимошенко вместо денег.
ForUm

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