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Швейцарский федеральный суд в Лозанне подтвердил решение об исключении России из Международного паралимпийского комитета (МПК).

Жалоба Паралимпийского комитета России (ПКР) отвергнута, говорится в постановлении суда, обнародованном в среду, 12 апреля, сообщает DW.

Ранее решение об отстранении ПКР от участия в Паралимпиаде 2016 года из-за употребления допинга российскими спортсменами уже подтвердил Международный спортивный арбитраж в Лозанне (CAS). После этого ПКР обжаловал решение CAS в высшем суде Швейцарии.

Помимо проигранного дела, ПКР должен возместить судебные издержки в размере 10 тысяч швейцарских франков, а также выплатить в качестве компенсации 12 тысяч франков Международному паралимпийскому комитету.

Напомним, 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборную России от Паралимпиады-2016. 

 

 
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