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В ночь на 13 апреля в Виннице на улице Замостянской произошел взрыв, в результате которого погиб 20-летний солдат одной из воинских частей, еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

«Около 2:25 в полицию поступило сообщение от винничанина о том, что на улице Замостянской у дома культуры произошел взрыв, в результате которого пострадали люди», – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки.

По данным полиции, вместе с погибшим находился 26-летний сослуживец, 16-летняя девушка и 20-летний житель Винницы. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

При осмотре с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага от запалов осколочных гранат. Изъятое направлено на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасных предметов. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой «несчастный случай»).

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.
ForUm

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