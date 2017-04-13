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В Одессе ночью произошел пожар на причале.

По данным ГосЧС, информация о возгорании на ул. Шкиперной поступила в 02:17.

Пожар произошел в одно- и двухэтажных дачных домах на общей площади 500 м2.

Ликвидация пожара осложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды.

В 04:08 минут пожар локализован, а в 04:59 – ликвидирован.

На месте пожара работали 50 человек личного состава и 10 единиц техники, одна бригада скорой медицинской помощи и 2 экипажа полиции.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, 11 апреля в Одессе горел причал по ул. Дача Ковалевского, огнем уничтожено 15 частных домов.  
ForUm

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