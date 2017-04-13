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Директор Запорожского облавтодора уволен за некачественный ремонт дорог. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя «Укравтодора» Артем Гриненко. 

«Посетил трассы Запорожской области, чтобы проверить качество аварийного ремонта дорог. Результат: директор Запорожского облавтодора уволен», – отметил он.

Гриненко отметил, что Запорожская область идет по плану: темпы быстрые, объемы выполнения ремонта велики. «Это хорошо, однако, как оказалось, только на бумаге. Наглядный результат, мягко говоря, просто позорный. Многие отремонтированные в этом году заплатки уже вылетели или выкрошились. Как видно на фото, качество оставляет желать лучшего: явные признаки нарушения технологии проведения ямочного ремонта. В частности, количество битума и размер щебня не соответствует ДБН, плохо обработанны выбоины (если можно это так назвать), также сомнительное качество использованных материалов. Взял с собой сувенир - кусок асфальтобетона для анализа в лаборатории», – подчеркнул он.

По словам Гриненко, в Запорожье выбоины заделывают плиткой. «По сравнению с произведением искусства регионального облавтодора выглядит значительно лучше. Хотя, на самом деле, ни тот, ни другой ремонт не соответствует никаким стандартам. У меня вообще возникает очень много вопросов относительно качества ремонта, который выполняет Запорожский облавтодор. Также есть вопросы и к Запорожской областной службе автодорог, которая принимает эти работы и оплачивает их», – сообщил он.

Напомним, ранее за некачественный ремонт дорог был уволен директор Полтавского облавтодора Дмитрий Осовский. 
ForUm

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