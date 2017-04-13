Полиция задержала преступную группу, которая разворовала имущество автобусного завода во Львове на 10 миллионов гривен. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции выяснили, что на территории региона действует группа лиц, которая занимается реализацией похищенного оборудования. Реальным владельцем данного товара является автобусный завод. В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства, а его имущество находится в залоге банковских учреждений», – говорится в сообщении.

В организации хищения имущества автобусного завода обоснованно подозреваются жители Одессы. Один непосредственно отвечал за организацию, другие – за охрану территории, демонтаж и вывоз оборудования.

Демонтированное промышленное оборудование вывозилось на склады, а затем злоумышленники продавали его по всей Украине.

12 апреля правоохранители помешали вывозу очередной партии похищенного имущества завода, задержав 7 человек, среди которых и организаторы преступной схемы.

Кроме того, на трассе возле села Великоселки полицейские остановили автобус, который был изготовлен на этом заводе специально к «Евро-2012». Злоумышленники перебили номера кузова автобуса и по поддельным документам собирались везти его в Киев. Стоимость «Евробуса» более 4-х миллионов гривен. В настоящее время устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности, которым реализовывалось похищенное имущество.

По предварительным данным сумма ущерба составляет 10 млн гривен.