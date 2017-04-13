Северная Корея может располагать возможностями для запуска ракет с химическими боеголовками, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в парламенте. Он заявил, что в регионе растет риск применения отравляющего газа зарина.

В своем выступлении Абэ отметил, что Япония «очень ценит» приверженность администрации Дональда Трампа к поддержанию порядка в мире, сообщает Би-би-си.

Так премьер прокомментировал ракетный удар, нанесенный США по одной из баз правительственных сил в Сирии после того, как Башара Асада обвинили в применении отравляющего газа зарина против населения.

Однако, продолжил Абэ, в Азиатско-тихоокеанском регионе тоже есть риск применения зарина и оружия массового поражения в целом.

«Существует возможность того, что КНДР уже располагает средствами доставки боеголовок с зарином. Недавно с помощью этого газа были убиты более 100 человек, мы должны четко это понять и принять меры с тем, чтобы они (КНДР) не смогли этого повторить. Нам нужны средства защиты», - сказал Абе.

Напомним, власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к «большому и важному событию» в четверг, 13 апреля.

Ранее КНДР заявила о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о «катастрофических последствиях» в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей.