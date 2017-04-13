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Вчера, 12 апреля, незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора Донецк-Курахово на линии разграничения в районе проведения АТО, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Огонь российские наемники открыли в 21:25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста «Марьинка». Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка», – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, за минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
ForUm

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