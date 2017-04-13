МИД РФ рассматривает арест крымского вина на выставке в Вероне как провокацию, «инспирированную представителями киевских властей в Италии». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Видимо, задачей было бросить тень на успешно проходящий в этот день официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, - заявила она. - Вызывает недоумение, что итальянские власти, активно выступающие за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской затее».

По словам Захаровой, подобным шагом организаторы нарушили свои обязательства по обеспечению наиболее благоприятных условий всех участников выставки.

«Сделанная для оправдания ссылка на соответствующий регламент Совета ЕС является абсолютно безосновательной. Мы все проверили, данный документ, хотя и имеет антикрымскую направленность, но он не предусматривает запрета на выставочную некоммерческую продукцию, произведенную в Крыму», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Мы вынуждены констатировать, что эта история не добавляет реноме организаторам, потому что вызывает большое количество вопросов и оставляет неприятное послевкусие, а для вина это имеет колоссальное значение», - подытожила она.

Ранее об аресте крымских вин на выставке в итальянской Вероне журналистам сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов. Он назвал эту ситуацию хамством и глупостью.



