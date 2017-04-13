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В результате пожара на складах Минобороны в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 миллиард долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна», – сказал он.

По словам нардепа, Украина унаследовала от Советского Союза миллионы тонн боеприпасов.

«Среди них есть уже не пригодные, и те, которые нам очень нужны. Надо четко выделить: те, которые нам нужны, хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, которые не нужны, должна быть специальная программа для их дальнейшего уничтожения», - считает Пашинский.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.
ForUm

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