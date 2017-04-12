Сегодня, 12 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора государственного предприятия «Госвнешинформ» по подозрению в растрате и присвоении средств предприятия.

По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года подозреваемый по предварительному сговору с экс-директором этого же ГП, злоупотребляя служебным положением совершили безосновательное перечисление 9,87 млн грн из ГП на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанных актов приема-передачи оказанных услуг.

Расследованием установлено, что указанные частные предприятия фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч.2 ст.366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовным преступлениям других должностных лиц.

Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.