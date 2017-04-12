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В клинике Фрайбурга (Германия) никакого диагноза отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову не ставили, сообщает DW.

«Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз о состоянии здоровья Романа Насирова. Этого пациента никогда лично не осматривал ни один врач Центра сердца», - подчеркнули пресс-службе клиники.

Отмечается, что врачи «Феофании» выслали в Германию анонимизованую информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения. «Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем», - сообщили в фрайбургской клинике.

В то же время в «Феофании» отказались комментировать обстоятельства сотрудничества с немецкими врачами, сославшись на занятость специалистов, которые отвечают за это дело.

Напомним, в Госуправления делами сообщили, что университетский кардиологический центр Фрайбурга подтвердил диагноз Насиирову, поставленный специалистами  клинической больницы «Феофания».

По данным НАБУ, клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный Насирову в «Феофании». 
ForUm

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