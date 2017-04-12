В 2016 году суммарных размер вознаграждения (заработная плата и премии) высшего руководства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», согласно аудированной годовой финансовой отчетности, составил 86,587 млн гривен, что в 13 раз больше, чем было в 2015 (6,551 млн гривен).

Об этом говорится в годовом финансовом отчете «Нафтагаза» как отдельного юридического лица (не консолидированного), обнародованного на сайте компании, сообщают Українські Новини.

В частности, в 2016 году под высшим руководством подразумевались 4 члена правления, включая председателя (Андрей Коболев, Сергей Перелома, Сергей Коновец, Юрий Колбушкин) и 6 директоров направлений.

Следовательно в 2016 году высшее руководство в среднем получило по 8,66 млн гривен вознаграждения.

В 2015 под высшим руководством подразумевались эти же 4 члена правления и 4 директора направлений (среднее вознаграждение составляло 832,6 тыс. гривен).

Существенное повышение заработных плат руководству «Нефтагаза» произошло в 1 полугодии 2016.

Напомним, в 2016 году НАК «Нафтогаз» впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн.