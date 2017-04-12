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Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики поддержал проект постановления об освобождении от должности председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

«Для соответствующего решения мы должны поддержать проект постановления ВРУ об увольнении Белоуса Игоря Валерьевича от должности Председателя Фонда госимущества», - заявил председатель комитета Андрей Иванчук, сообщает РБК-Украина.

Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку
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