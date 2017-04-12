Группа итальянских политиков от партий «Вперед, Италия» и «Лига Севера» планирует принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.

Форум пройдет в Крыму с 20 по 22 апреля. Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони уже направил приветствие его участникам.

«Мы хотим подчеркнуть необходимость отменить санкции в отношении России и полностью изменить политику Евросоюза. Россия принадлежит к европейским странам, и без России для Европы нет будущего. Наша делегация очень представительная. Этот визит отражает интересы большинства жителей Италии и участников производственных секторов экономики нашей страны», – заявил один из участников делегации, депутат регионального совета Венето от партии «Лига Севера» Стефано Вальдегамбери.

По данным агентства, итальянские политики и бизнесмены получат на форуме статус особых гостей, поскольку итальянская делегация будет самой многочисленной – намерение приехать в Крым высказали более 50 представителей.

Напомним, прокуратура АР Крым обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой принять меры для предупреждения нарушения законов Украины иностранцами во время проведения международного экономического форума в Ялте.