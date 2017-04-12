Пять ключевых реформ, запланированных правительством в 2017 году, обеспечат устойчивость развития экономики и привлечения инвестиций в страну. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, где правительство представило отчет работы за прошлый год, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Пять ключевых реформ, которые дадут ответ на вопрос, как сделать экономический рост устойчивым, как сделать так, чтобы экономика развивалась, а инвестиции приходили в нашу страну. Пять важных реформ и с точки зрения фискальной консолидации, и с точки зрения развития экономики являются ключевыми в 2017 году», - заявил Гройсман.

Среди ключевых реформ правительства – пенсионная реформа, секторальные реформы образования и здравоохранения, земельная реформа и публичная приватизация.

Говоря о запланированной приватизации, Гройсман отметил, что публичная, открытая продажа неэффективного государственного имущества станет инструментом притока инвестиций и поддержки экономического роста. Кроме того, это позволит преодолеть коррупцию и неэффективность управления государственными предприятиями, которые за последние десятилетия, по предварительным расчетам, нанесло государству ущерб на 82 млрд грн.