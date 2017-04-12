Укрепление внешних границ Европейского Союза никоим образом не повлияет на будущий безвизовый режим с Украиной, который начнет работу с июня этого года. Об этом заявила депутат Европейского парламента, докладчик по вопросу предоставления Украине безвизового режима Мария Габриэль.

«Нет никаких рисков (о возможном влиянии усиления границ на безвизовый режим с Украиной. – Ред.), мы должны помнить, что параллельно с переговорами о либерализации визового режима мы приняли решение о механизме временного прекращения (безвизового режима с третьими странами). Это означает, что как ЕС, мы сделали доступным инструмент, который может быть задействован в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Но для нас в Европейском парламенте между этими двумя досье нет никакой связи», - пояснила евродепутат, сообщает УНИАН.

Габриэль в очередной раз констатировала, что Украина выполнила все необходимые для предоставления безвизового режима условия.

«Поэтому либерализация безвизового режима будет в июне, а в конце апреля этот вопрос будет рассмотрен на Комитете постоянных представителей (COREPER), в мае - Советом ЕС с последующим подписанием в Европейском парламенте и публикацией в Официальном журнале. Через 20 дней после публикации мы будем приветствовать украинских граждан», - убеждена политик.

Как известно, 7 апреля в Евросоюзе вступили в силу новые правила пересечения внешних границ. Они предусматривают, в частности, введение обязательного паспортного контроля и проверки через информационные базы ID-карт всех граждан стран-членов ЕС.

В течение предыдущих дней нововведение привело к значительному увеличению очередей и заторов на внешних границах некоторых стран-членов, в частности в Словении и Греции.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что новые правила на внешних границах стран Евросоюза напрямую не касаются украинцев.