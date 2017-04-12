По данным операторов мобильной связи ежедневно в Киев приезжает на работу 558 тысяч человек, это – 32% населения Киевской области. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время круглого стола по развитию Киевской агломерации.

«Это – дополнительная нагрузка на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. А расходы на ее содержание несет столичный бюджет», - отметил он.

По словам Кличко, общинам Киева и Киевской области нужно наладить сотрудничество для решения общих проблем, в частности, проблемы дорог и инженерных коммуникаций, координации общественного транспорта города и пригородных населенных пунктов и отсутствия согласованного планирования развития территорий.

«Город Киев и окружающие общины имеют много общих проблем и первая – это дороги, точнее – проблема с дорогами. От нее страдают все – и киевляне, и жители окрестных поселков и городов», - сказал мэр.

Он отметил, что существует большая проблема с Главным канализационным коллектором Киева, который с 2007 года находится в аварийном состоянии.

«Мы прилагаем огромные усилия, а городской бюджет несет непомерные расходы, чтобы закончить строительство дублирующей ветки. Вы спросите – а какое отношение имеют окружающие города к столичным проблемам? Отвечаю – непосредственно «Киевводоканал» принимает сточные воды не только Киева, но и пригородных предприятий и городов-спутников – Вишневого, Ирпеня, Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Вышгорода и поселков Коцюбинское, Петропавловская Борщаговка, Счастливое, Гнедин, Чабаны, Козин и Новоселки. Убежден, нам стоит объединить усилия, чтобы решить эту проблему, чтобы в один «прекрасный» день «Киевводоканал» не отключил и Киев, и Киевскую область от воды и канализации», - подчеркнул мэр Киева.

Третья проблема, по словам Кличко, – отсутствие согласованного планирования развития территорий.

«Киеву и жителям Киевской области нужны новые подъезды к столице. Однако построить их город не может, потому что это – территория области. С другой стороны, вокруг Киева идет массовая жилая застройка, а объекты социальной инфраструктуры – отсутствуют. Поэтому я считаю, что сегодня должен начаться серьезный разговор о налаживании сотрудничества общин города и области и решения основных проблем», - отметил Кличко.