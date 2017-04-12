также в разделеОбщество
В Черногории задержали еще одну фигурантку «газового дела» 7
С начала года в зоне АТО погибли 69 военных 13
СБУ: Российские дельцы вывели из Украины более 30 миллионов 12
92% граждан считают себя этническими украинцами 17
В Луцке глава РГА избил депутата 21
Минимальный набор продуктов в Севастополе дороже, чем где-либо в России 30
Нацкорпус заблокировал «Сбербанк» в Днипре 32
Кириленко предложил перенести День космонавтики 90
Турчинов провел испытательные ракетные пуски, не вставая с рабочего места 44
В Минкультуры прокомментировали скандальные заявления Дорна 120
НАБУ передало ГПУ документы на мать Онищенко 49
В КГГА открестились от идеи свозить мусор в Чернобыль 21
Руководство ФГИ Киевщины погорело на взятке 47
Пассажиры почти 3 часа блокировали движение поездов в Барышевке 493
Аэропорт «Борисполь» сэкономил благодаря ProZorro 39 миллионов 25
Прокуратура Крыма обратилась в МИД перед «форумом» в Ялте 75
СБУ задержала в Киеве банду, торговавшую почками украинцев 83
Дорн назвал войну с РФ «ссорой» и рассказал, зачем прикрывался тризубцем 221

Госдума РФ поддержала в первом чтении поправки в избирательное законодательство, предусматривающие перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта - то есть на годовщину аннексии Крыма.

«За» проголосовали 333 депутата из 450. Фракция КПРФ, вопреки обещаниям, не голосовала «против», а не участвовала в голосовании вовсе.

Поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. В пакете законопроектов также предлагается отменить использование на выборах открепительных удостоверений, расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами, сообщает Би-би-си.

Политологи и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием повысить явку.

Представляя законопроекты, Клишас назвал совпадение выборов президента РФ с годовщиной аннексии Крыма «позитивным», поскольку оно «имело широчайшую общественную поддержку».

Отмечается, что против переноса выборов никто из депутатов в ходе обсуждения не возражал.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года