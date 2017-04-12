Госдума РФ поддержала в первом чтении поправки в избирательное законодательство, предусматривающие перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта - то есть на годовщину аннексии Крыма.

«За» проголосовали 333 депутата из 450. Фракция КПРФ, вопреки обещаниям, не голосовала «против», а не участвовала в голосовании вовсе.

Поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. В пакете законопроектов также предлагается отменить использование на выборах открепительных удостоверений, расширить возможности наблюдателей и журналистов, разрешить видеонаблюдение за выборами, сообщает Би-би-си.

Политологи и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием повысить явку.

Представляя законопроекты, Клишас назвал совпадение выборов президента РФ с годовщиной аннексии Крыма «позитивным», поскольку оно «имело широчайшую общественную поддержку».

Отмечается, что против переноса выборов никто из депутатов в ходе обсуждения не возражал.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.