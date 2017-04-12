Министерство финансов Украины до конца этой недели согласует с миссией Международного валютного фонда, работающей в стране, проект пенсионной реформы. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Мы сейчас все комплексно проанализируем и будем согласованный вариант подавать в Верховную Раду. Я думаю, что очень скоро мы эту работу завершим. Думаю, что до окончания работы миссии МВФ (до конца недели. – Ред.) мы все согласуем, поэтому это вопрос нескольких недель», - сказал министр, сообщает УНИАН.

По словам Данилюка, пенсионная система по итогам проведения реформы должна будет стать справедливой и бездефицитной.

Также глава Минфина подчеркнул, что правительство обсуждает с миссией МВФ и другие важные реформы, в том числе - реформу ГФС.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн.

Также Кабинет Министров планирует в этом году отменить налогообложение пенсий для работающих граждан.

Ранее премьер заявлял, что проект пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан.