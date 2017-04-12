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Грузия откажется от закупок природного газа у российского концерна «Газпром».

Как заявил министр энергетики страны Каха Каладзе, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа, сообщает Бизнес Грузия.

При этом в Минэнерго, приводят данные о уже совершенных сделках с российским газовым гигантом. Так, в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров. В феврале — 70 миллионов кубических метров.

С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Поставщиками голубого топлива в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения Шах-Дениз. Таким образом, доля российского газа, в общем объеме импорта, составит 4%.

Минэнерго также приводит оценку прогнозируемых объемов поставок газа в страну.

В этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%).
ForUm

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