Президент РФ Владимир Путин обещает не допустить «цветных» революций в России и других странах ОДКБ. Об этом он заявил в интервью телеканалу «МИР».

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - сказал Путин.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.