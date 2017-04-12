Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел тестирование мобильного командного пункта, управляя очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.

Как сообщает пресс-служба СНБО, главный ситуационный центр Украины получил мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины.

«Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, позволяющей обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и с любого другого защищенного центра», - отмечается в сообщении.

Именно с помощью мобильного командного пункта Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места.