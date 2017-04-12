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Верховная Рада сегодня, 12 апреля, в 12:30 заслушает отчет главы Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Как передает корреспондент ForUm’а, за решение заслушать главу НКРЭКУ проголосовали 219 народных депутатов.

Напомним, 10 апреля Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ.
Мария Пастернак, ForUm

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