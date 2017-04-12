Верховная Рада сегодня, 12 апреля, в 12:30 заслушает отчет главы Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.
Как передает корреспондент ForUm’а, за решение заслушать главу НКРЭКУ проголосовали 219 народных депутатов.
Напомним, 10 апреля Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время