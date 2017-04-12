Мэр Киева Виталий Кличко назвал слухами идею городской власти свозить мусор из столицы в Чернобыльскую зону. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Я не знаю, откуда пошли такие слухи – вывозить мусор в Чернобыль. Мы делаем все для того, чтобы сегодня утилизировать мусор цивилизованным способом. Сейчас в Киеве работает завод «Энергия». Продолжаются наши переговоры с инвесторами по модернизации завода, чтобы мусор утилизируется без каких-либо негативных последствий для экологии. Также ведутся переговоры о строительстве современных заводов по переработке мусора, новых предприятий, которые отвечают всем критериям и новым технологиям», - заявил мэр.

Кличко отметил, что проблема утилизации мусора остро стоит не только во Львове и Киеве, но и в целом по всей Украине, и решить ее можно с помощью строительства современных мусороперерабатывающих заводов.

Ранее СМИ сообщали, что КГГА рассматривает вариант вывоза и захоронения мусорных остатков, образующихся после переработки или сжигания, в зону отчуждения. Об этом на общественном собрании по закрытию свалки в селе Подгорцы (Киевская область) заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.