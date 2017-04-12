На станции Барышевка Киевской области в ​​08:45 восстановлено движение поездов после блокирования путей посторонними лицами, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Движение поездов на станции Барышевка Киевской железнодорожники восстановили в 08:45 12 апреля после перекрытия путей посторонними лицами и блокировки движения пригородного электропоезда № 6803 Яготин - Киев. Блокировщики препятствовали движению поездов с 6:00 12 апреля», – отмечается в сообщении.

По информации регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», причиной для незаконного препятствования движения стало недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком по повышению тарифов на автоперевозки.

«Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы. Все пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь выехать в час пик пригородным электропоездом Яготин - Киев. Однако из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд он не смог всех вместить. Из-за этого возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировали его движение», - пояснили в «Укрзализныце».

Также из-за инцидента выбились из графика другие поезда. В частности, произошли задержки скоростных электропоездов Интерсити + № 712 Киев - Константиновка (02:02), Интерсити + № 722 Харьков - Киев (01:40), № 125 Константиновка - Киев (01:15) и 4 пригородных электропоездов: № 6802 Киев - Гребенка (02:54), № 6805 Гребенка - Дарница (02:32), № 6807 Гребенка - Киев-Волынский (01:40), № 6880 Караваевы Дачи - Яготин (02:23).

Для максимального обеспечения перевозок пассажиров на этом направлении региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» в ближайшее время рассмотрит возможность увеличения количества вагонов в некоторых электропоездах.

«Укрзализныця» попросила прощения у пассажиров за временные неудобства.