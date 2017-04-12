также в разделеОбщество
Пассажиры почти 3 часа блокировали движение поездов в Барышевке 10
Прокуратура Крыма обратилась в МИД перед «форумом» в Ялте 20
СБУ задержала в Киеве банду, торговавшую почками украинцев 43
Дорн назвал войну с РФ «ссорой» и рассказал, зачем прикрывался тризубцем 90
Судам запретили использовать формулировки «ДНР» и «ЛНР» 55
11 апреля. Картина дня 53
Потасовки в Одессе: Полиция проведет внутреннее расследование 51
На трассе Киев-Чоп разбойники украли из авто 16 миллионов 81
Суд повторно отстранил патрульного Олийныка 52
O.Torvald не желает выступать на «Евровидении» в Киеве вместе с Самойловой 239
Ночные заморозки не спешат покидать Украину 224
Ученики из Крыма и Донбасса смогут окончить школу экстерном 37
За несоблюдение украиноязычных квот оштрафовали 10 радиостанций 37
Замначальника Одесской таможни поймали на взятке в $600 35
В СБУ удивлены заявлениями Шабунина о «перформансах» 50
«Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов на майские праздники 29
Минобороны: Количество правонарушений с участием военных уменьшилось на 23% 31
Тиллерсон предложил России выбрать между США и Асадом 139

Проведение публичных закупок через систему ProZorro позволило аэропорту «Борисполь» за год сэкономить более 35,5 млн грн и более 122 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что госпредприятие пользуется системой с момента ее запуска в апреле 2016 года.

«После официального перехода на единую систему с 1 августа аэропорт совершил 132 закупки на общую сумму 312 643 тыс. грн и 783 тыс. евро», - говорится в сообщении.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года