Проведение публичных закупок через систему ProZorro позволило аэропорту «Борисполь» за год сэкономить более 35,5 млн грн и более 122 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что госпредприятие пользуется системой с момента ее запуска в апреле 2016 года.

«После официального перехода на единую систему с 1 августа аэропорт совершил 132 закупки на общую сумму 312 643 тыс. грн и 783 тыс. евро», - говорится в сообщении.