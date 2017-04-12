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Рост остатков по депозитам в марте в национальной валюте составил 3,4%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«По итогам марта 2017 года денежная масса увеличилась на 1,3% до 1074,1 млрд грн, что было обусловлено преимущественно ростом остатков по депозитам в национальной валюте (на 3,4%)», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что остатки по депозитам корпоративного сектора по итогам месяца увеличились на 3,7%, в том числе в национальной валюте - на 4,7%. Остатки по депозитам бизнеса в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) по итогам марта выросли на 2,4%.

«Остатки депозитов домашних хозяйств в марте росли медленнее. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9% в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - произошло незначительное сокращение - на 0,7%», - сказано в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что рост депозитов в национальной валюте, в том числе, обусловлен сохранением привлекательности депозитных продуктов банков в условиях дальнейшего укрепления гривни.

 

 
ForUm

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