Президент России Владимир Путин сравнил реакцию членов НАТО на удары США по сирийской авиабазе с поведением китайских болванчиков.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит», - заявил Путин в интервью телеканалу «Мир», сообщает ВВС.

По словам президента России, доказательств применения химического оружия сирийскими войсками нет. «А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране», - сказал Путин.

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.