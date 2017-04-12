За минувшие сутки члены НВФ 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пятеро украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении НВФ из минометов калибра 82мм, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников Марьинки, из гранатометов, вооружения БТР и пулеметов – Водяное, из противотанковых гранатометов – Новотроицкое, из вооружения БМП – Широкино, из вооружения БТР – Павлополь, из пулеметов и стрелкового оружия – Березовое. По позициям ВСУ вблизи Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки вели огонь вражеские снайперы.

На донецком направлении НВФ обстреливали Опытное из минометов калибра 120 мм и 82 мм и вооружения БМП, Авдеевку – из минометов калибра 82 мм, гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов, Верхнеторецкое – из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов, Луганское – из ЗУ-23-2 и вооружения БМП, Зайцево и Пески – из гранатометов и пулеметов, Пески – из вооружения БМП.

На луганском направлении НВФ обстреливали Крымское из минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов, Новоалександровку – из вооружения БТР и гранатометов, Катериновку – из гранатометов.