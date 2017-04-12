В Госдепе назвали «риторическим приемом» слова госсекретаря Рекса Тиллерсона, который ранее во вторник поставил под сомнение, почему американских налогоплательщиков должен беспокоить конфликт в Украине.

Об этом рассказал представитель Госдепартамента Роберт Гаммонд, сообщает Укринформ, ссылаясь на Bloomberg.

Ранее во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сообщил, что во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» Тиллерсон в какой-то момент сказал: «Какой интерес для американских налогоплательщиков интересоваться Украиной, кроме великих принципов? Не Европа ли должна взять на себя эту ответственность?».

«Я ответил вполне ясно, что Европа уже взяла эту ответственность. Она согласилась на санкции, и эти санкции и дальше действуют, потому что Европа не принимает возможности менять границы, установленные после Второй мировой войны, не принимает того, чтобы одно государство могло позволять себе аннексировать часть другого государства, ибо откроем ящик Пандоры, если позволим это и закроем на это глаза», – сказал Эро журналистам после завершения встречи о своей ответ Тиллерсону.

Напомним, 11 апреля Тиллерсон в разговоре с Президентом Петром Порошенко заверил, что США не допустят никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе американо-российских переговоров в Москве.