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Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам использовать в своих решениях словосочетания «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика». Об этом говорится в информационном письме, направленном Высшим спецсудом апелляционным судам.

В документе отмечается, что суды используют разный подход в формулировках решений, в частности касающихся отображения фактов рождения и смерти.

«Так, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов по определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в резолютивных частях судебных решений содержится указание на то, что соответствующий факт (рождение или смерть) имел место в населенных пунктах «Донецкой народной республики», - говорится в письме.

В спецсуде подчеркнули, что такая практика является недопустимой, поскольку факт существования «ДНР» и «ЛНР» не признается органами власти Украины, а отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей признаны временно оккупированными территориями.

Высший спецсуд обязал суды использовать корректные названия и месторасположения населенных пунктов, например «город Амвросиевка, Амвросиевского района Донецкой области, Украина».

Напомним, ранее в официальном реестре гражданских дел Октябрьского районного суда Полтавы «Донецкая народная республика» была обозначена как иностранное государство, по обычному шаблону деловых бумаг. Это обнаружилось в документе №554/3930/16-ц Единого государственного реестра судебных решений в разделе «Гражданские дела».
ForUm

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