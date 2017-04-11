В Турции нашли подтверждения применения во время химической атаки в сирийском Идлибе отравляющего газа зарина. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает Анадолу.

По словам министра, в анализах крови и мочи сирийцев-жертв химатаки обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты – метаболит газа зарин.

В результате применения режимом Асада химического оружия в городке Хан Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля текущего года погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.

В ночь на 7 апреля вооруженные силы США по приказу президента Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.