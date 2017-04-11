В Кремле не знают, на чем основаны выводы польской правительственной комиссии о взрыве на борту Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, записи разговоров таких свидетельств не содержат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы. У следствия есть определенные данные и запись разговоров на борту, и записи пилотов, и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат. В данном случае, мы не знаем, чем могла эта комиссия руководствоваться», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать выводы польской комиссии, передает РИА Новости.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных документах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.