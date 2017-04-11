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Служба безопасности Украины не осуществляет никаких мер по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, комментируя заявления председателя антикоррупционной организации ЦПК Виталия Шабунина.

«Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с последними заявлениями Шабунина. Подчеркну, что СБУ не осуществляет никаких мер по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений», - написала она в Facebook.

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«У наших сотрудников достаточно задач и вызовов по противодействию внешним и внутренним угрозам государственной безопасности. У них нет времени, желания и правовых оснований организовывать «перформансы» для отдельных амбициозных политиков и общественных деятелей, которые таким образом пытаются привлечь внимание к собственным персонам и поднять рейтинги», - заявила Гитлянская.

Ранее   Шабунин сообщил, что под его домом в воскресенье прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

Шабунин заявил, что исполнителем акции был Роман Матковский – действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.
ForUm

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