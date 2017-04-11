Страны «Большой семерки» призывают РФ прекратить «лицемерие» в отношении Сирии и сотрудничать с другими государствами, чтобы положить конец конфликту.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро во время встречи в Италии, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«G7 очень четко скажет России, что лицемерие должно быть прекращено. Нужно, чтобы она откровенно приобщилась к политическому процессу, чтобы мы смогли выйти из этой ситуации», - заявил Эро журналистам.

Французский министр считает, что авиаудары США по сирийской базе на прошлой неделе открыли «небольшое окно возможностей», чтобы попытаться завершить конфликт. В то же время Эро отметил, что вопрос дополнительных санкций мало упоминался на встречах.

Напомним, министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против Российской Федерации из-за военных действий в Сирии.