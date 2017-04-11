В Вооруженных силах Украины сократилось количество случаев употребления военнослужащими алкоголя.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальник Главного управления ВСП генерал-майор Игорь Криштун, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
По его словам, Военная служба правопорядка целенаправленно помогает командирам в профилактике случаев употребления военнослужащими алкоголя.
Криштун отметил, что количество таких случаев и связанных с ними правонарушений значительно сокращено, в частности, благодаря изменениям в законодательство, усиливающие ответственность военнослужащих и предоставляют командирам и органам ВСП полномочий относительно составления соответствующих протоколов и осуществления административного задержания правонарушителей.
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