также в разделеОбщество
Ученики из Крыма и Донбасса смогут окончить школу экстерном 5
За несоблюдение украиноязычных квот оштрафовали 10 радиостанций 11
Замначальника Одесской таможни поймали на взятке в $600 9
В СБУ удивлены заявлениями Шабунина о «перформансах» 16
«Укрзализныця» назначила 14 дополнительных поездов на майские праздники 8
Минобороны: Количество правонарушений с участием военных уменьшилось на 23% 7
Тиллерсон предложил России выбрать между США и Асадом 49
Охранять порядок в пасхальную ночь будут 25 тысяч правоохранителей 11
Еще 14 заключенных попросились из «ДНР» в Украину 42
На выставке в Италии арестовали партию крымского вина 49
В зоне АТО нашли боеприпасы российского происхождения 24
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие 43
Столкновения у харьковского «Сбербанка»: заведены 3 уголовных дела 84
Политолог: СБУ должна защитить директора «Бунге» Горшунова от мести Путина 252
Минобороны хочет ввести новые воинские звания 245
СБУ задержала члена НВФ, приехавшего в Запорожье на лечение 66
Из-за нехватки угля прекратила работу еще одна ТЭС 100
В РФ возбудили дела против двух россиян, воевавших в «Правом секторе» 108

В Вооруженных силах Украины сократилось количество случаев употребления военнослужащими алкоголя.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальник Главного управления ВСП генерал-майор Игорь Криштун, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, Военная служба правопорядка целенаправленно помогает командирам в профилактике случаев употребления военнослужащими алкоголя.

Криштун отметил, что количество таких случаев и связанных с ними правонарушений значительно сокращено, в частности, благодаря изменениям в законодательство, усиливающие ответственность военнослужащих и предоставляют командирам и органам ВСП полномочий относительно составления соответствующих протоколов и осуществления административного задержания правонарушителей.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года