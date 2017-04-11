Председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус утверждает, что в его отставке нет политического подтекста.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Укринформ.

«Все, что я мог сделать, я сделал. Это совершенно сознательное решение, никакой политики в этом нет. Любые совпадения с другими событиями это случайность», - отметил Билоус.

Он также отметил, что после отставки намерен некоторое время побыть с семьей, «а затем планирует вернуться в частный бизнес».

Билоус утверждает, что сейчас идут консультации по потенциальному кандидату на пост главы ФГИУ, однако конкретной фамилии пока нет.

«Должность требует определенных профессиональных навыков. Я знаю, что идут консультации в отношении нескольких кандидатов. Кто-то отказывается, кто-то думает - и пока конечного кандидата нет», - сказал Билоус.

Он отметил, что был бы не против, чтобы это был человек из Фонда госимущества, который был бы достоин этой должности.

Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.