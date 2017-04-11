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Сегодня Украине были переданы 14 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в «ДНР» и выразили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству территорию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что состоялось уже 8 подобных передач украинских осужденных из мест несвободы «ДНР», благодаря чему удалось переместить 147 человек на подконтрольную украинской власти территорию.

Так, в июле 2015 года состоялась передача первых девяти украинских осужденных.  

В пресс-службе напомнили, что 17 марта состоялось перемещение 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым на материковую часть Украины.
ForUm

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