Сегодня Украине были переданы 14 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в «ДНР» и выразили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству территорию. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что состоялось уже 8 подобных передач украинских осужденных из мест несвободы «ДНР», благодаря чему удалось переместить 147 человек на подконтрольную украинской власти территорию.

Так, в июле 2015 года состоялась передача первых девяти украинских осужденных.

В пресс-службе напомнили, что 17 марта состоялось перемещение 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым на материковую часть Украины.