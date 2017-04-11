В течение 2017 года в Вооруженных силах Украины удалось значительно улучшить состояние воинской дисциплины и уменьшить на 23% количество правонарушений с участием военнослужащих.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальник Главного управления ВСП генерал-майор Игорь Криштун, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В течение 2017 года благодаря слаженной работе всех звеньев военного управления и подразделений Военной службы правопорядка удалось значительно повысить состояние дисциплины в Вооруженных силах Украины. В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в текущем году на 23 процента уменьшилось количество правонарушений и на 37 процентов сокращено количество не боевых безвозвратных потерь», – заявил он.

Криштун отдельно отметил, что усилия ВСП направлены, в первую очередь, на предупреждение правонарушений и проведения разъяснительной работы среди военнослужащих. Эффективным инструментом в поддержании воинской дисциплины и правопорядка стал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц», который был принят Верховной Радой в марте текущего года. В частности, обновленное законодательство предусматривает применение к военным правонарушителям гибкой системы штрафов и других мер административной ответственности.

Еще одним важным направлением работы ВСП, по его словам, является предупреждение незаконного вывоза из района АТО оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С этой целью Службой правопорядка совместно с органами Национальной полиции проводится профилактическая работа на блокпостах, вокзалах, поездах и почтовых отделениях. По сообщениям ВСП правоохранительными органами этого года начато 65 уголовных производств за такие правонарушения.