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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока не собирается создавать политическую партию.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина, сообщает 112 Украина.

«У экспертов много мыслей креативных. И они для того, чтобы поддерживать интерес к себе, выдают разные варианты гипотетических образований и всего прочего. Они же понимают, что это может быть и естественный процесс, когда премьер-министр возглавляет политическую структуру. Нет ничего страшного в этом. Но я точно сейчас этим вопросом не занимаюсь», - сказал премьер.

 
ForUm

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