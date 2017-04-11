Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства.

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против Российской Федерации из-за военных действий в Сирии.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) (№5610).

Соединенные Штаты Америки не допустят никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе американо-российских переговоров в Москве, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Оболонский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 4 мая.

В 2016 году НАК «Нафтогаз» впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн, также планируется отменить их налогообложение.

Верховная Рада отклонила законопроект о «Конституционном Суде Украины».

Президент Украины Петр Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о вероятной конфискации донецкого угля, который будет ввозиться под видом российского.

В случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК «Нафтогаз» по иску «Нафтогаза» с российским «Газпромом» по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.