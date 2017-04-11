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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел пресс-конференцию по итогам года деятельности правительства.

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против Российской Федерации из-за военных действий в Сирии.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) (№5610).

Соединенные Штаты Америки не допустят никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе американо-российских переговоров в Москве, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Оболонский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 4 мая

В 2016 году НАК «Нафтогаз» впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что с 1 октября пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн, также планируется отменить их налогообложение. 

Верховная Рада отклонила законопроект о «Конституционном Суде Украины».

Президент Украины Петр Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о вероятной конфискации донецкого угля, который будет ввозиться под видом российского. 

В случае если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК «Нафтогаз» по иску «Нафтогаза» с российским «Газпромом» по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег,  заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
ForUm

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