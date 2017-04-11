Еврокомиссия срочно созывает на этой неделе экспертов от стран-членов с целью обсуждения мер по недопущению заторов на внешних границах, возникших после введения обязательного паспортного контроля для всех граждан ЕС.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию Еврокомиссии.

«Что касается увеличения очередей, мы находимся в контакте с несколькими странами-членами и планируем созвать на этой неделе встречу на уровне экспертов с целью решения этого вопроса», - заявили в руководящей институции ЕС.

Как известно, 7 апреля в Евросоюзе вступили в силу новые правила пересечения внешних границ. Они предусматривают, в частности, введение обязательного паспортного контроля и проверки через информационные базы ID-карт всех граждан стран-членов ЕС.

В течение предыдущих дней нововведение привело к значительному увеличению очередей и заторов на внешних границах некоторых стран-членов, в частности в Словении и Греции.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что новые правила на внешних границах стран Евросоюза напрямую не касаются украинцев.