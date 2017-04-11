также в разделеСтолица
В полиции сообщили подробности ночного взрыва в центре столицы 312
Ночью в центре Киева прогремел взрыв 1252
Киев увеличит финансирование ремонта дорог 55
В КГГА пока не рассматривают вопрос подорожания проезда в метро 25
Украденную с выставки в центре Киева писанку нашли 946
«Сбербанку» в Киеве объявили бессрочную блокаду 135
В Киеве активисты пикетируют отделение «Сбербанка» 216
Киевские патрульные поймали российского дипломата пьяным за рулем 92
В центре Киева на выставке украли уникальную писанку 53
Жителям трех районов Киева отключат горячую воду 85
Проезд в столичном метро может подорожать на 50% 98
Киевское метро изменит график работы на Пасху 112
В Киеве создадут 9 новых скверов и парк 30
Киевсовет запретил голосовать за петиции с российских почтовых сервисов 37
Движение по мосту Метро частично ограничат 39
В Киеве на метро «Лыбедская» задержали мужчину с ножевым арсеналом 37
Для киевлян создали карту аптек по программе «Доступные лекарства» 73
В Нацполиции допускают провокации во время «Евровидения» 78

Киевский городской совет предлагает переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Киевсовета.

«Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект», - говорится в документе.

Сейчас документ находится на рассмотрении двух комиссий.

Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовское шоссе, в 1964-1985 годах – Брест-Литовский проспект, его же конечная часть осталась под прежним названием. Нынешнее название – с 1985 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

112
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года