Киевский городской совет предлагает переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект.
Соответствующий проект решения опубликован на сайте Киевсовета.
«Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект», - говорится в документе.
Сейчас документ находится на рассмотрении двух комиссий.
Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовское шоссе, в 1964-1985 годах – Брест-Литовский проспект, его же конечная часть осталась под прежним названием. Нынешнее название – с 1985 года.
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