Правительство направило в парламент отчет о выполнении программы деятельности в 2016 году 14 февраля и готово отчитаться по нему, как только Верховная Рада определит соответствующую дату. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации коммуникации с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы 14 февраля направили этот отчет в украинский парламент. Благодарны народным депутатам, которые работают над ним и сейчас его рассматривают в том числе в комитетах. Ряд комитетов уже приняли решение взять этот отчет к сведению. Когда парламент определится с его рассмотрением, мы придем отчитается. Мы здесь абсолютно открыты к полному сотрудничеству с народными депутатами Украины», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр заявил, что правительство ввело традицию вовремя подавать документы в парламент. Так произошло с проектом государственного бюджета на 2017 год, представленным Кабинетом Министров 15 сентября 2016 года, и отчетом о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2016 году, направленным в Верховную Раду 14 февраля 2017 года.

«В течение 45 дней после завершения календарного года мы должны представить как правительство отчет. Это обычная процедура, она не имеет отношения непосредственно к годовщине украинского правительства. Это просто процедура, которую должен выполнять каждое правительство», - отметил Гройсман.

Напомним, вчера, 10 апреля, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что, по его информации, на этой неделе в Верховной Раде не будет отчета Кабинета Министров по результатам года его деятельности.