также в разделеПолитика
Рада отклонила закон о Конституционном Суде 16
Билоус просит не искать политики в его отставке 7
США пообещали защищать интересы Украины на переговорах в Москве 181
Гройсман пока не собирается создавать свою партию 11
Премьер рассказал, когда Кабмин отчитается перед Радой 18
Суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая 24
Гройсман заверил, что ни от кого не зависит 13
Гройсман: Если «Нафтогаз» проиграет суд «Газпрому», вместо денег придется отдать Тимошенко 263
Гройсман не пойдет в президенты 43
Гройсман: Коалиция не обсуждает смену Кабмина 15
Луценко: Гонтарева должна найти для Порошенко аргументы по поводу своей отставки 97
В Гааге назвали дату оглашения первого решения по иску Украины к РФ 202
В США рассказали, кого бы хотели видеть в кресле главы НБУ 239
В Европарламенте инициируют международные переговоры по деоккупации Крыма 184
У Порошенко сообщили, когда он внесет в ВР представление на пост главы НБУ 49
Гонтарева рассказала, чем займется после отставки 72
В МИД назвали референдум и выборы в Южной Осетии «никчемными мероприятиями» 114
Послы стран G7 поддержали медреформу в Украине 77

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на быстрое принятие Верховной Радой пакета законов для начала масштабной приватизации и считает возможным эффективную продажу Одесского припортового завода, но уже с новым руководством Фонда государственного имущества.

Об этом глава правительства сказал во время пресс-конференции «Год работы правительства», сообщает пресс-служба Кабмина.

«Хотел бы, чтобы пакет законов мы приняли еще на этой сессии и могли бы сразу перейти к большой масштабной продаже имущества, которое неэффективно используется государством», - сказал Гройсман.

Он также прокомментировал заявление главы Фонда госимущества Игоря Белоуса о желании покинуть свой пост.

«Я приветствую решение Игоря Билоуса», - сказал Гройсман, подчеркнув, что эффективность его в должности руководителя приватизационного ведомства была недостаточной. И наибольшее недовольство вызвали два провала продажи одного из ключевых активов - Одесского припортового завода.

Вместе с тем, комментируя возможность продажи ОПЗ, Гройсман добавил: «ФГИУ должен подготовить ОПЗ к продаже. Мы утверждаем только условия. Я вижу то, что мы можем провести эффективные продажи. Перед новым руководством Фонда такой вопрос встанет», - подытожил премьер.

Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года