Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на быстрое принятие Верховной Радой пакета законов для начала масштабной приватизации и считает возможным эффективную продажу Одесского припортового завода, но уже с новым руководством Фонда государственного имущества.

Об этом глава правительства сказал во время пресс-конференции «Год работы правительства», сообщает пресс-служба Кабмина.

«Хотел бы, чтобы пакет законов мы приняли еще на этой сессии и могли бы сразу перейти к большой масштабной продаже имущества, которое неэффективно используется государством», - сказал Гройсман.

Он также прокомментировал заявление главы Фонда госимущества Игоря Белоуса о желании покинуть свой пост.

«Я приветствую решение Игоря Билоуса», - сказал Гройсман, подчеркнув, что эффективность его в должности руководителя приватизационного ведомства была недостаточной. И наибольшее недовольство вызвали два провала продажи одного из ключевых активов - Одесского припортового завода.

Вместе с тем, комментируя возможность продажи ОПЗ, Гройсман добавил: «ФГИУ должен подготовить ОПЗ к продаже. Мы утверждаем только условия. Я вижу то, что мы можем провести эффективные продажи. Перед новым руководством Фонда такой вопрос встанет», - подытожил премьер.

Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.