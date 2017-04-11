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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал первое место Украины по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

По его словам, «насколько известно, это был опрос бизнеса, готов ли он давать взятки». «Насколько я понимаю, и вот ответ был таков... что они в принципе готовы», - сказал он. И по этому показателю, отметил он, заняли «не очень хорошие места», сообщает УНИАН.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Украине создана вся законодательная база для борьбы с коррупцией и начато решительное искоренение коррупции.

«Началась борьба, и это начало конца коррупции в Украине», - подчеркнул Гройсман, добавив, что неизвестно как долго эта борьба будет продолжаться.

Как ранее сообщал ForUm, по данным международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst&Young, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки за два года.
ForUm

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