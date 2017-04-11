также в разделеМир
Трамп: Северная Корея ищет неприятностей
Путин об обвинениях властей Сирии в химатаке: «Скучно, девочки» 9
В Сирии погибли двое российских военных 18
Страны G7 призвали Россию «прекратить лицемерие» в Сирии 18
Из-за новых правил на границах ЕС образовались заторы 75
Страны G7 не будут вводить новые санкции против РФ 66
Узбек признался в совершении теракта в Стокгольме 26
Сын Трампа подтвердил, что его сестра повлияла на решение отца ударить по Сирии 61
В США заявили, что ракетный удар уничтожил 20% сирийской боевой авиации 112
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в начальной школе, трое погибших 118
Мэй и Трамп решили убедить Путина прекратить отношения с Асадом 182
СМИ: Нанести удар по Сирии Трампа убедила дочь 836
Песков: Встреча Тиллерсона и Путина не запланирована 99
Израиль закрыл границу с Египтом 71
В Польше заявляют, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе 145
Лондон будет настаивать на новых санкциях против РФ на встрече G7 62
Тиллерсон отменил встречу с Путиным во время визита в РФ 195
Россия даст Беларуси кредит в $1 миллиард 73

Канада готова расширить санкции против Российской Федерации за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канада открыта для увеличения своих санкций против России. Я думаю, что Россия должна осознать свою ответственность в кровавых действиях режима Асада на прошлой неделе. Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими друзьями, союзниками и партнерами ради отправки России посыла с помощью санкций и других мер», - заявил Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Кроме того, Трюдо считает, что смена правительственного режима в Сирии неизбежна.

«Нынешнему президенту Сирии не место в будущем страны, опустошенной войной. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что средне- и долгосрочное будущее мирной Сирии больше не включает Башара Асада», - сказал он.

Напомним, на встрече «Большой семерки» Великобритания потребует введения «очень болезненных санкций» относительно России в ответ на химическую атаку в Сирии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года