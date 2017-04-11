Канада готова расширить санкции против Российской Федерации за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канада открыта для увеличения своих санкций против России. Я думаю, что Россия должна осознать свою ответственность в кровавых действиях режима Асада на прошлой неделе. Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими друзьями, союзниками и партнерами ради отправки России посыла с помощью санкций и других мер», - заявил Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Кроме того, Трюдо считает, что смена правительственного режима в Сирии неизбежна.

«Нынешнему президенту Сирии не место в будущем страны, опустошенной войной. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что средне- и долгосрочное будущее мирной Сирии больше не включает Башара Асада», - сказал он.

Напомним, на встрече «Большой семерки» Великобритания потребует введения «очень болезненных санкций» относительно России в ответ на химическую атаку в Сирии.