Коалиция не обсуждает переформатирование правительства. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Что касается вопроса по переформатированию правительства. Пока в коалиции такой вопрос не поднимался и не обсуждался. Наше правительство продолжает работать», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Гройсмана, у правительства есть много задач, которые ого должно выполнить в этом году. «Я бы очень хотел, чтобы следующая наша встреча была с конкретными цифрами того, что нам удалось сделать, что нам удалось изменить, в том числе в жизни украинских граждан», - заявил премьер.

Напомним, 14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с Гройсманом.

Представитель Президента в ВР, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», Ирина Луценко заявила, что у парламентской коалиции нет оснований признать работу правительства неудовлетворительной.