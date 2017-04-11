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Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров пока не установил запрет на импорт антрацитового угля из России. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Пока постановления (о запрете импорта антрацита из России) нет, но на самом деле я считаю, что для нас очень важно диверсифицировать (поставки антрацита) и ни в коем случае не поставлять из России», - сказал премьер.

Гройсман отметил, что считает целесообразным импорт угля, например, из США или Австралии.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в Кабинет Министров Украины будет внесен проект распоряжения о запрете ввоза угля антрацитовой группы с территории Российской Федерации. 
ForUm

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