Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров пока не установил запрет на импорт антрацитового угля из России. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Пока постановления (о запрете импорта антрацита из России) нет, но на самом деле я считаю, что для нас очень важно диверсифицировать (поставки антрацита) и ни в коем случае не поставлять из России», - сказал премьер.

Гройсман отметил, что считает целесообразным импорт угля, например, из США или Австралии.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в Кабинет Министров Украины будет внесен проект распоряжения о запрете ввоза угля антрацитовой группы с территории Российской Федерации.